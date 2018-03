DFB-Team bleibt in FIFA-Rangliste auf Platz zwei

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bleibt in der Rangliste des Weltfußballverbandes (FIFA) auf Rang zwei. Platz eins verteidigte Welt- und Europameister Spanien.

Foto: Srdjan Suki – DPA

In der am 8. August veröffentlichten Weltrangliste gab es unter den ersten Zehn nur eine Veränderung: England rückte auf Position drei vor und verdrängte dabei Uruguay auf Rang vier. Von Deutschlands Gegnern in der Qualifikation für die WM 2014 in Brasilien rangieren Schweden (17.) und Irland (26.) am höchsten. Erstmals taucht in der FIFA-Rangliste zudem der Südsudan auf Position 199 auf.

Die FIFA-Weltrangliste von Mittwoch, dem 8. August 2012: