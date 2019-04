Frankfurt/Main (dpa). Trotz der Kritik an DFB-Chef Reinhard Grindel wegen angeblich nicht publik gemachter Einkünfte ist weiterhin keine außerordentliche Präsidiumssitzung beim Deutschen Fußball-Bund geplant. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Verbandskreisen.

Grindel soll wie geplant am Abend bei der Einweihung der Hall of Fame im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund als Laudator auftreten. Grindel selbst äußerte sich zu den Vorwürfen bislang nicht.Am ...