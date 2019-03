Mit dem derzeitigen Top-Team bestreitet die deutsche Handball-Nationalmannschaft die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Polen.

Bundestrainer Christian Prokop berief ausschließlich WM-Spieler in seinen 16-köpfigen Kader für die Partien am 10. April (18.00 Uhr/ARD) in Gliwice und 13. April (14.00 Uhr/ZDF) in Halle/Westfalen. „Polen ist der ...