Deutsche Basketballer gewinnen ersten Test unter Pesic

Die deutschen Basketballer sind erfolgreich in die Vorbereitung auf die EM-Qualifikation gestartet. Beim Debüt des neuen Bundestrainers Svetislav Pesic gewann die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes in Klosterneuburg gegen Gastgeber Österreich mit 68:40 (31:26).

Jan-Hendrik Jagla (r) und Heiko Schaffartzik gewinnen gegen Österreich.

Foto: Georgi Licovski – DPA

Bester Werfer im deutschen Team war Debütant Bastian Doreth von der TBB Trier mit 13 Punkten. Pesic startete gegen die Österreicher mit Per Günther, Heiko Schaffartzik, Robin Benzing, Jan-Hendrik Jagla und Tibor Pleiß. Nach einer abwechslungsreichen ersten Halbzeit setzte sich die deutsche Mannschaft nach der Pause entscheidend ab. «Mit unserer Defense war ich schon sehr zufrieden, die kann so bleiben. Offensiv hat natürlich noch nicht alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle», sagte Pesic nach der Partie.

Neben Doreth traf auch noch Kapitän Jagla (10 Zähler) zweistellig. Vom kommenden Freitag an nimmt Pesic mit seiner Auswahl an einem Vier-Nationen-Turnier in Österreich teil. Dabei trifft das deutsche Team auf Portugal, Israel und erneut auf Österreich.