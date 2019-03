Nach mehr als zweieinhalbjähriger Pause wird Daniel Deußer wieder für die deutsche Nationalmannschaft reiten. Der Springreiter will nach langer Weigerung die Athletenvereinbarung des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) unterschreiben.

„Wir haben eine Zusage von Daniel“, sagte Bundestrainer Otto Becker am Donnerstag in Warendorf. Christian Ahlmann hat hingegen noch keine Zusage gegeben. „Ich hoffe, dass das in naher Zukunft kommt“, ...