Kapitän Robin Benzing fehlt den deutschen Basketballern in den letzten Qualifikationsspielen für die WM in China. Der 30-Jährige von Besiktas Istanbul brach sich im türkischen Pokal-Halbfinale den kleinen Finger der linken Hand und wird vorerst ausfallen.

Das teilte der Deutsche Basketball Bund mit. Damit steht Benzing für die Partien in Israel am Donnerstag und gegen Griechenland am Sonntag in Bamberg nicht zur Verfügung. Bundestrainer Henrik Rödl ...