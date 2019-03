Das bringt der Wintersport am Sonntag

Für die Biathleten geht es bei der WM um Medaillen in den spektakulären Verfolgungsrennen. In Oslo geht es im Skispringen für die Damen und Herren um Punkte. Bei den alpinen Skifahrern könnte Felix Neureuther sein vorletztes Rennen bestreiten.

Östersund (dpa). Nachdem die Männer in ihrem ersten Einzelrennen bei der Biathlon-WM in Östersund ohne Sprint-Medaille geblieben sind, haben sie und die Damen in der Verfolgung die nächste Chance.BIATHLONWM in ...