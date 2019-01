Das bringt der Wintersport am Sonntag

Der Super-G war eine Enttäuschung für die deutschen Skirennfahrerinnen. Vor heimischem Publikum soll es am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen besser laufen. Biathlon-Star Laura Dahlmeier ist zurück auf dem Podium – und schielt auf ihren 20. Weltcupsieg.

Antholz (dpa). Als Mitfavoritin geht Deutschlands Top-Biathletin Laura Dahlmeier beim Weltcup in Antholz in den Massenstart.Bei den Männern dürfte hingegen wieder einmal kaum ein Weg am Norweger Johannes Thingnes Bö ...