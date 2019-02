Das bringt der Wintersport am Dienstag

Nach dem Ruhetag soll es bei der Nordischen Ski-WM wieder Medaillen für die Deutschen geben. Bei der WM-Premiere des Teamspringens der Frauen hat das Quartett von Bundestrainer Bauer sehr gute Chancen.

Seefeld (dpa). Der Wintersport steht am Dienstag ganz im Zeichen der Nordischen Ski-WM in Seefeld. Die Skisprung-Damen starten mit der Premiere des Teamwettbewerbs in die Weltmeisterschaften. Im Langlauf sind die ...