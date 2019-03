Comeback-Hoffnung hier, Personalsorgen dort

Der Tabellenführer gastiert beim Abstiegskandidaten: Wenn Borussia Dortmund am Abend in Augsburg ran muss, ist das ein Kampf um Platz eins und auch einer um die Rettung. Bei den Gästen steht ein Rückkehrer im Fokus, der FCA muss wichtige Akteure ersetzen.

Augsburg (dpa). Diesmal will Borussia Dortmund vorlegen und nach einer kleinen Schwächephase wieder Fahrt aufnehmen in Richtung deutsche Meisterschaft.Zum Auftakt des 24. Spieltags in der Fußball-Bundesliga gastiert der BVB heute Abend ...