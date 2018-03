BVB und Bayern ohne Schwäche – HSV im Abstiegskampf

Spitzenreiter Borussia Dortmund hat sich am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga keine Blöße gegeben. Die Westfalen bezwangen Werder Bremen mit 1:0. Verfolger Bayern München präsentierte sich im Abendspiel bei Hertha BSC weiter in Torlaune.

Der FC Bayern feierte auch in Berlin ein Torfestival.

Foto: Soeren Stache – DPA

Bayern-Star Arjen Robben erzielte gegen die Hertha einen Dreierpack.

Foto: Thomas Eisenhuth – DPA

Durch das 6:0 in Berlin hielt der Rekordmeister den Abstand zur Spitze von fünf Zählern. Nach drei Spielen ohne Sieg fand Borussia Mönchengladbach mit dem 2:1 bei Bayer Leverkusen auf Erfolgskurs zurück und hielt als Dritter Anschluss an die Münchner.

Der BVB ist seit 20 Spielen ungeschlagen.

Foto: Bernd Thissen – DPA

Durch den überraschenden 3:1-Sieg beim Hamburger SV riss der SC Freiburg die Hanseaten tief mit in den Abstiegsstrudel hinein. Der FC Augsburg besiegte den FSV Mainz 05 mit 2:1 und liegt als Tabellen-15. nur noch einen Zähler hinter dem HSV zurück. Der VfL Wolfsburg gewann mit 3:1 beim 1. FC Nürnberg und erhielt sich die Europa-League-Chance.

Kollektiver Gladbacher Jubel in Leverkusen. Igor de Camargo (M) erzielte kurz vor Schluss den 2:1-Siegtreffer.

Foto: Marius Becker – DPA

Drei Tage vor dem Pokal-Halbfinale beim Zweitliga-Spitzenreiter Greuther Fürth stellte Borussia Dortmund mit dem 20. ungeschlagenen Spiel in Serie einen Vereinsrekord auf. Gegen ersatzgeschwächte Bremer war der BVB die klar dominierende Mannschaft, ging aber einmal mehr geradezu verschwenderisch mit seinen Chancen um. So blieb es bei dem frühen Treffer von Shinji Kagawa in der 8. Minute.

Die Freiburger blamierten den HSV im eigenen Stadion. 3:1 gewannen die Breisgauer in Hamburg.

Foto: Angelika Warmuth – DPA

Die Bayern machten gegen Hertha BSC dort weiter, wo sie beim 7:0 über den FC Basel in der Champions League am Dienstag aufgehört hatten. Thomas Müller traf schon in der 9. Minute zum 1:0, Arjen Robben erhöhte kurz darauf mit einem Doppelpack (12./19.-Foulelfmeter) auf 3:0. Mario Gomez (50.-Foulelfmeter), Toni Kroos (51.) und abermals Robben (67.-Foulelfmeter) machten das nächste Münchner Torfestival perfekt. Hertha fiel durch die siebte Heimniederlage auf Abstiegsplatz 17 zurück.

HSV-Verteidiger Jeffrey Bruma steht nach dem Schlusspfiff fassungslos auf dem Spielfeld.

Foto: Angelika Warmuth – DPA

Die Überraschungsmannschaft von Borussia Mönchengladbach stoppte rechtzeitig vor dem Cup-Halbfinale gegen die Bayern den Abwärtstrend. Marco Reus (7.) mit seinem 14. Saisontreffer und Igor de Camargo (88.) schossen die Elf von Lucien Favre zum Sieg im rheinischen Derby. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Stefan Kießling (75.) war zu wenig für die Leverkusener, die ihre wohl letzte Chance verpassten, noch einem Anschluss an die Champions League-Plätze zu finden.

Der Wolfsburger Patrick Helmes (2.v.r.) erzielte beim 3:1-Sieg in Nürnberg einen Doppelpack.

Foto: David Ebener – DPA

Beim Hamburger SV geht die Angst vor dem erstmaligen Abstieg aus der Bundesliga um. Beim 1:3 gegen den bisherigen Tabellen-17. Freiburg boten die Norddeutschen eine ganz schwache Vorstellung und verließen schon zum siebten Mal in dieser Saison als Verlierer den Rasen der heimischen Arena. Johannes Flum (20.), Daniel Caligiuri (43.) und Cedrick Makiadi (72.) schossen den zweiten Auswärtssieg für die Breisgauer heraus. Ivo Ilicevic (75.) gelang nur noch eine Resultatsverbesserung.

Der FC Augsburg holte gegen Mainz drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Foto: Stefan Puchner – DPA

Die Heimstärke bleibt das größte Faustpfand von Aufsteiger Augsburg im Kampf um den Klassenverbleib. Die Schwaben bezwangen Mainz 05 mit 2:1 und überstanden auch die siebte Partie nacheinander in heimischer Umgebung ungeschlagen. Jo-Cheul Koo (43.) und Sebastian Langkamp (51.) trafen für den FCA, nachdem Sami Allagui (36.) die Gäste in Führung gebracht hatte. Nach sechs Toren in seinen ersten sechs Spielen für die 05er ging Mohamed Zidan erstmals leer aus.

Der zweite Auswärtssieg der Saison lässt den VfL Wolfsburg wieder auf die Teilnahme am internationalen Geschäft hoffen. Felix Magaths Team schlug in Nürnberg nach dem frühen Rückstand durch Daniel Didavi (9.) eiskalt zurück und kam zu einem verdienten Erfolg, den Mario Mandzukic (15.) und Doppeltorschütze Patrick Helmes (24./53.) herausschossen. Wolfsburg auf Platz neun trennen nur noch zwei Punkte vom Siebten Stuttgart.