BVB als Spitzenreiter nach München

Spät zwar, aber Borussia Dortmund holt vor dem Spitzenspiel beim FC Bayern drei Punkte gegen Wolfsburg. Dem Meister gelingt das in Freiburg nicht – nun sind die Münchner wieder Verfolger.

