Breitenreiter vor dem Aus – Heldt: „Erst intern besprechen“

Die Trennung von Trainer André Breitenreiter scheint unausweichlich. Mit dem 1:5 in Dortmund liefert Hannover wenig Argumente für ein „Weiter so“ mit dem Aufstiegstrainer. Manager Heldt kündigt eine baldige Entscheidung an.

Hannover (dpa). Horst Heldt mochte und konnte noch nicht verkünden, was wohl unausweichlich ist. So schritt der Manager von Hannover 96 am Samstag durch die Katakomben des Dortmunder Fußball-Stadions und ...