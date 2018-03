Bolt startet in Lausanne über 200 Meter

Zwölf Tage nach ihrem Staffel-Triumph bei den Olympischen Spielen gehen sich Jamaikas Sprintstars Usain Bolt und Yohan Blake wieder aus dem Weg.

Usain Bolt geht in Lausanne über 200 Meter an den Start.

Foto: Kerim Okten – DPA

Beim Diamond-League-Meeting in Lausanne läuft Bolt am 23. August die 200 Meter, sein Trainingspartner Blake tritt auf der 100-Meter-Strecke an. Das gab Meeting-Direktor Jacky Delapierre bekannt. Für den Leichtathletik-Klassiker hat er 53 Medaillengewinner von London verpflichtet.

Zwei Tage nach seinem 26. Geburtstag ist der dreimalige London-Olympiasieger Bolt auch in Lausanne wieder der Superstar. Der überragende Sprinter dieses Jahres startet zum sechsten Mal bei der «Athletissima», vor allem auf seiner Lieblingsstrecke 200 Meter hat er die Fans schon oft begeistert. Nach den Olympischen Spielen von Peking 2008 siegte er in 19,63 Sekunden, vor der WM 2009 in Berlin in 19,59 Sekunden.

Nach seiner Olympia-Gala tritt der Weltrekordler noch dreimal bei Diamond-League-Meetings in Europa an: in Lausanne (23. August), in Zürich (30. August) und beim Finale am 7. September in Brüssel.