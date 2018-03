Blum sprintet bei Clarke-Sieg auf Platz drei

Sprinter Christian Blum (Chemnitz) hat beim internationalen Hallen-Meeting der Leichtathleten in Karlsruhe für eine Überraschung gesorgt.

Der 22-Jährige belegte über 60 Meter in 6,65 Sekunden den dritten Platz und ließ dabei Weitsprung- Weltmeister Dwight Phillips (USA/6,74) auf Rang sechs hinter sich. Es gewann Usain Bolts jamaikanischer Staffel-Kollege Lerone Clarke in 6,64 Sekunden vor dem zeitgleichen Nigerianer Egwero Ogho-Oghene. Stefan Schwab (Schwarzenbek) lief in 6,75 Sekunden auf Platz sieben, Tobias Unger (München) musste seinen Start kurzfristig wegen eines grippalen Infekts absagen.