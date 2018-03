Berrer im Viertelfinale – Haas und Petzschner raus

Aus unserem Archiv

Moskau

Der Stuttgarter Tennisprofi Michael Berrer ist beim ATP-Turnier in Moskau überraschend ins Viertelfinale eingezogen. Der 31 Jahre alte Qualifikant setzte sich in der Runde der letzten 16 mit 4:6, 6:3, 6:2 gegen den an Nummer acht gesetzten Italiener Andreas Seppi durch.