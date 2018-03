Beinamputierter Pistorius hofft auf Olympia-Start

Der beinamputierte Oscar Pistorius ist seinem großen Ziel einen Schritt nähergekommen, als erster behinderter Leichtathlet an den Olympischen Spielen teilzunehmen.

Oscar Pistorius hat die Olympia-Norm über die 400 Meter unterboten.

Foto: Eric Lalmand – DPA

Der 25 Jahre alte Südafrikaner unterbot zum zweiten Mal die Olympia-Norm über 400 Meter, als er ein Rennen in Gauteng in seiner Heimat in 45,20 Sekunden gewann. Gesichert ist seine Teilnahme an den Sommerspielen in diesem Jahr in London aber noch nicht, da das Nationale Olympische Komitee Südafrikas bei seiner Nominierung auch die Ergebnisse in den drei Monaten vor den Spielen berücksichtigen will.

«Ich freue mich riesig darüber, dass ich die Qualifikations-Zeit für Olympia heute gelaufen bin», sagte Pistorius nach dem Rennen. «Jetzt hoffe ich, dass mich das olympische Komitee auch nominiert.» Ein Start des Südafrikaners in London wäre jedoch nicht unumstritten, da Experten in den Karbonschienen, mit denen er läuft, einen Wettbewerbsvorteil sehen. Bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr in Daegu schied Pistorius über 400 Meter im Halbfinale aus.