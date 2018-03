Beerbaum gewinnt Hauptprüfung in Valkenswaard

Springreiter Ludger Beerbaum aus Riesenbeck hat beim internationalen Turnier im niederländischen Valkenswaard die neunte Station der Global Champions Tour (GCT) gewonnen. Im Stechen blieb der 48-Jährige mit seinem Pferd Chaman fehlerlos.

Foto: Georgios Kefalas – DPA

In 41,32 Sekunden war er am schnellsten unterwegs. Beerbaum kassierte ein Preisgeld von etwa 94 000 Euro. Zweiter wurde der Amerikaner Richard Spooner mit Cristallo (0/42,05). Rang drei ging an den Schweden Rolf-Göran Bengtsson mit Carusso (0/43,43). Marco Kutscher aus Riesenbeck hatte mit Cornet Obolensky ebenfalls das Stechen erreicht. Der 37-Jährige wurde nach einem Abwurf Vierter. Das brachte ihm ein Preisgeld von 28 500 Euro ein. Insgesamt starteten im Stechen sechs Reiter.

Die weiteren deutschen Reiter Philipp Weishaupt (Riesenbeck) mit Catoki und Christian Ahlmann (Marl) mit Taloubet Z hatten es zwar in den zweiten Umlauf, jedoch nicht bis ins Stechen geschafft. Weishaupt wurde Siebter, Ahlmann belegte Rang zwölf. Mit dieser Platzierung hat sich Ahlmann auf Rang zwei in der GCT-Gesamtwertung vorgearbeitet. 169 Punkte stehen nach neun von zwölf Stationen auf seinem Konto. Es führt weiterhin Edwina Alexander-Tops (Australien) mit 189 Punkten. Zweitbester Deutscher ist Kutscher auf Rang acht.