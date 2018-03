Basketballer siegen mit Trainer Pesic weiter

Deutschlands Basketballer haben beim Vier-Nationen-Turnier im österreichischen Oberwart auch ihr zweites Spiel gewonnen. Gegen Österreich gab es am Samstag einen klaren 98:81 (53:42)-Erfolg.

Mit Coach Svetislav Pesic geht es für die Basketballer voran.

Foto: Robert Schlesinger – DPA

Damit spielt das Team des neuen Bundestrainers Svetislav Pesic am Sonntag in der abschließenden Begegnung gegen Israel um den Turniersieg. Gegen Portugal hatte sich die für die Olympischen Spiele nicht qualifizierte DBB-Auswahl am Freitag mit 79:77 durchgesetzt. Im ersten Spiel des Tages in Oberwart hatte Portugal überraschend Turnierfavorit Israel mit 100:94 besiegt.

Pesic, der die deutschen Basketballer 1993 zum bisher einzigen EM-Titel geführt hatte, veränderte auch in seinem dritten Spiel in seiner zweiten Amtszeit als Bundestrainer die Anfangsformation. Die beiden Ulmer Per Günther und Philipp Schwethelm, der Münchner Robin Benzing, der derzeit vereinslose Tim Ohlbrecht und der Bamberger Maik Zirbes standen in der ersten Fünf.

Zirbes trumpfte zu Beginn auf, machte in den ersten fünf Minuten die ersten sechs der acht deutschen Punkte. Mit 12 Punkten war Ohlbrecht bester deutscher Werfer. Geschont wurde Kapitän Heiko Schaffartzik aus Berlin.

Erst kurz vor dem Pausenpfiff erkämpfte sich das sehr ausgeglichen spielende DBB-Team einen Elf-Punkte-Vorsprung. Im dritten Viertel spielte Deutschland dann in der Offensive sehr stark auf und zog auf 81:59 davon. Danach ließen es die deutschen Korbjäger etwas langsamer angehen, kamen aber letztendlich zu einem hochverdienten Erfolg. Schon am Mittwoch hatte Deutschland gegen Österreich im ersten Testspiel unter Pesic gewinnen können. Das DBB-Team bereitet sich auf die EM-Qualifikation vor.

«Wir haben rund 30 Minuten gut gespielt, das war in Ordnung. Ich habe viel gewechselt, um wieder allen Spielern Zeit auf dem Feld zu geben und zu sehen, wer was machen kann. Das ist das Wichtigste in der aktuellen Phase der Vorbereitung. Wir haben meist klar geführt gegen eine sehr aggressive österreichische Mannschaft. Man hatte nicht den Eindruck, dass es sich um ein Freundschaftsspiel handelt», sagte Pesic nach dem Spiel.