Basketballer beim Supercup Heckmann und Theis

Bundestrainer Svetislav Pesic hat sein Aufgebot für den Basketball-Supercup noch einmal leicht verändern müssen.

Svetislav Pesic muss beim Supercup auf zwei Talente verzichten.

Foto: Robert Schlesinger – DPA

Die beiden Nachwuchstalente Patrick Heckmann und Daniel Theis werden am Samstag und Sonntag in Bamberg nun doch nicht zum Kader der neuformierten deutschen Nationalmannschaft gehören.

Nach Angaben des Deutschen Basketball-Bundes vom Donnerstag leidet Heckmann an einer leichten Erkrankung und Theis an den Nachwirkungen einer Verletzung, die er sich bei der U20-EM zugezogen hat. Pesic nominierte den 20 Jahre alten Philipp Neumann vom deutschen Meister Brose Baskets Bamberg nach. Die deutsche Mannschaft spielt am Samstag zunächst im Halbfinale gegen Finnland.