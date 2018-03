Bashrim gewinnt Hochsprung-Meeting in Eberstadt

Olympiasieger Iwan Uchow hat beim internationalen Hochsprung-Meeting in Eberstadt enttäuscht. Der Russe belegte mit 2,24 Metern nur den fünften Platz. Überraschend entschied Mutaz Essa Barshim, der Bronzemedaillengewinner von London, die Olympia-Revanche bei großer Hitze für sich.

Mutaz Essa Barshim sprang in Eberstadt so hoch wie kein anderer.

Foto: Franziska Kraufmann – DPA

Der 21 Jahre alte Katarer egalisierte dabei mit 2,35 Metern seinen Landesrekord. «Ich bin überglücklich, denn eigentlich wollte ich mich hier wegen meiner Rückenprobleme nur dem Publikum zeigen», sagte Barshim. Uchow war an 2,30 Meter gescheitert. Europameister Robert Grabarz, ebenfalls Bronzemedaillengewinner in London, belegte mit 2,33 Meter den zweiten Platz. Der 17 Jahre alte Falk Wendrich (Soest) stellte als Sechster mit 2,24 Meter den deutschen U 18-Rekord von Dietmar Mögenburg ein. Er scheiterte nur knapp an 2,27 Meter.

Hallen-Europarekordler Carlo Tränhardt kehrte 23 Jahre nach seinem letzten Auftritt in Eberstadt auf die Anlage zurück. Er verbesserte die Senioren-Weltbestleistung für 55-Jährige von Thomas Zacharias (Mainz/1,84 Meter) auf 1,87 Meter.