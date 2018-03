Barça-Gala bei Villa-Comeback – Real stolpert

Der FC Barcelona hat gleich zum Saisonstart der spanischen Primera División ein deutliches Signal an den Meister Real Madrid gesendet.

Lionel Messi steuerte zwei Treffer zum 5:1-Sieg des FC Barcelona gegen Real Sociedad bei.

Foto: Alejandro Garcia – DPA

Barça setzte sich am ersten Spieltag vor heimischer Kulisse mit 5:1 (4:1) gegen Real Sociedad San Sebastian durch und zeigte phasenweise begeisternden Fußball. Titelverteidiger Madrid kam hingegen gegen den FC Valencia nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

Nach der frühen Barcelona-Führung durch Carles Puyol (4. Minute) konnte Chori Castro (9.) zwar zunächst noch für Real Sociedad ausgleichen. Doch Weltfußballer Lionel Messi (11./16.) mit einem Doppelpack und Pedro Rodriguez (41.) sorgten schon vor der Pause für die Entscheidung.

Eine Viertelstunde vor Schluss feierte Nationalstürmer David Villa nach achtmonatiger Verletzungspause sein viel umjubeltes Liga-Comeback. Seinen Auftritt krönte er auch noch mit dem Treffer zum 5:1 (84.) und bescherte dem neuen Trainer Tito Vilanova einen rundum gelungen Einstand als Tabellenführer.

Auch Real schien früh auf Siegkurs. Doch nach dem ersten Saisontor des argentinischen Stürmers Gonzalo Higuaín (10. Minute) glich der Brasilianer Jonas (42.) für Valencia aus. Zum Ligaauftakt vergab unter anderen der deutsche Nationalspieler Mesut Özil den möglichen Siegtreffer der Madrilenen, als er in der 67. Minute am gegnerischen Torwart Diego Alves scheiterte. Özils Teamkollege Sami Khedira kam nicht zum Einsatz. Am Donnerstag trifft Real im Hinspiel der spanischen Supercopa auf den Erzrivalen FC Barcelona.