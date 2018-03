Bamberg holt ehemaligen NBA-Profi Nachbar

Nach den Abgängen ihrer Stars Tibor Pleiß und P.J. Tucker hat Serienmeister Baskets Bamberg in Ex-NBA-Spieler Bostjan Nachbar einen Hochkaräter verpflichtet.

Bostjan Nachbar wurde von den Baskets Bamberg unter Vertrag genommen.

Foto: Daniel Dal Zennaro – DPA

«Er spielt seit Jahren auf Topniveau und wird für uns eine stabile Scoring-Option auf den Positionen drei und vier sein», sagte Baskets-Cheftrainer Chris Fleming über den slowenischen Nationalspieler. Der 32 Jahre alte Flügelspieler wechselt für ein Jahr vom russischen Club Unics Kasan nach Oberfranken.

Der wuchtige Nachbar ist 2,06 Meter groß und war von 2002 bis 2008 in der nordamerikanischen Profiliga NBA aktiv. Dort spielte er für Houston Rockets, New Orleans Hornets, Oklahoma City sowie New Jersey Nets. «Er besitzt hohe Spielkultur und passt gut zur Mannschaft», meinte Baskets-Manager Wolfgang Heyder.