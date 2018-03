Außenseiter Oyonnax gewinnt Prix d'Amerique

Der acht Jahre alte Hengst Oyonnax mit Fahrer Sébastien Ernault im Sulky hat überraschend die 89. Auflage des Prix d'Amerique gewonnen. Der krasse 1725:10-Außenseiter setzte sich beim mit einer Million Euro dotierten traditionsreichen Trabrennen in Paris-Vincennes durch.

Noch eine Woche zuvor führte Oyonnax beim Prix de Cornulier lange das Feld an, brach vor der Zielgeraden jedoch völlig ein. Im Prix d'Amerique behauptete sich der französische Hengst im 18 Pferde starken Teilnehmerfeld aber vor dem ebenfalls überraschenden Zweitplatzierten Quaker Jet mit Fahrer Pierre Vercruysse. Die Zweierwette zahlte 43 316:10 Euro, die Dreierwette schlug mit der beeindruckenden Quote von 218 960:10 Euro zu Buche.

Vorjahressieger und 34:10-Favorit Meaulnes du Corta (Pierre Levesque) musste sich mit dem dritten Platz begnügen. Das prestigeträchtigste Trabrennen der Welt wird seit 1920 jeweils am letzten Januar-Sonntag auf der Rennbahn in Vincennes vor dem Stadtzentrum von Paris auf einer Strecke von 2700 Metern ausgetragen. Im sieben Jahre alten Hengst Russel November war nur ein in Deutschland gezogenes Pferd im Starterfeld vertreten. Der Gewinner des deutschen Traber-Derbys 2006 erreichte mit dem Niederländer Hugo Langeweg jun. im Sulky in Paris einen hervorragenden fünften Platz.