Aufrecht gewinnt Großen Preis in Hachenburg

Springreiterin Pia-Luise Aufrecht hat beim internationalen Reitturnier in Hachenburg den Großen Preis und damit ein Auto im Wert von 25 000 Euro gewonnen. Mit ihrem Pferd Ulke blieb die im niederländischen Weerselo lebende Reiterin im zweiten Umlauf fehlerfrei.

Pia-Luise Aufrecht hat in Hachenburg beim Großen Preis gesiegt. Foto (2005): Yves Boucau Foto: DPA

Nur knapp besiegte die 34-Jährige ihren Kollegen Daniel Deußer, der mit Cornet D'Amour einen Tick langsamer unterwegs war. Der im belgischen Meise lebende Deußer war der erfolgreichste Springreiter des Turniers im Westerwald: Am Samstag hatte der 31-Jährige die Hauptprüfung gewonnen, am Freitag war er Dritter geworden.

In diesem Jahr hatten dem Turnier wieder einige lukrative Konkurrenz-Veranstaltungen zu schaffen gemacht. So gingen fast alle deutschen Olympiareiter sowie der Stall von Ludger Beerbaum (Riesenbeck) beim Turnier im niederländischen Valkenswaard an den Start, wo Beerbaum am Samstag als Sieger 94 000 Euro gewann.