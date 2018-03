Aus unserem Archiv

Montréal

Nach Julia Görges ist auch Sabine Lisicki beim Tennisturnier in Montréal frühzeitig gescheitert. Die an Nummer 15 gesetzte Fed-Cup-Spielerin aus Berlin verlor bei der mit 2,17 Millionen Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung in der zweiten Runde gegen Carla Suárez Navarro aus Spanien mit 6:3, 3:6, 4:6.