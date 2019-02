Frankfurt bekommt es im Achtelfinale der Europa League mit dem italienischen Top-Club Inter Mailand zu tun. Die Hessen sind die letzte deutsche Hoffnung im Wettbewerb. Schon seit 2009 hat kein Bundesliga-Team mehr das Endspiel erreicht.

Nyon (dpa). Die Europa-League-Tour von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt geht mit der attraktiven Aufgabe gegen Inter Mailand im Achtelfinale weiter. Das ergab die Auslosung am UEFA-Sitz in Nyon.Die Partien werden am ...