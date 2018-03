Asarenka gewinnt erneut gegen Scharapowa

Victoria Asarenka ließ auch im Finale von Indian Wells Maria Scharapowa keine Chance. In einer Neuauflage des Australien Open-Endspiels setzte sich die Weltranglisten-Erste aus Weißrussland souverän mit 6:2, 6:3 gegen die Nummer zwei der Welt aus Russland durch.

Victoria Asarenka hat das Turnier in Indian Wells gewonnen.

Foto: John Mabanglo – DPA

Asarenka schrie ihre Freude über den ersten Titel beim mit 5,5 Millionen Dollar dotierten WTA-Hartplatz-Turniers in Kalifornien lautstark heraus. Durch ihren Sieg gegen Scharapowa gewann die 22-Jährige auch ihr 23. Match sowie den vierten Titel des Jahres. «Ich hätte nie davon geträumt, dass ich mal so erfolgreich sein werde», gab sie sich selbst ein wenig überrascht. Und im Moment ihres Erfolges dachte Asarenka vor allem an den Turnierauftakt zurück, als sie in der zweiten Runde gegen Mona Barthel bereits vor dem Aus stand, letztlich aber mit 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6) gewann. «Ich hätte hier gleich ausscheiden können, aber es ist halt das Wichtigste, dass du dann top spielst, wenn du nicht gut spielst.» Nach der Beinahe-Blamage gegen Barthel war die Weißrussin nicht mehr zu stoppen. In ihren folgenden vier Partien bis zum Finaleinzug gab sie nur 16 Punkte ab – einen weniger als in der dreistündigen Schlacht gegen die Schleswig-Holsteinerin.

Und im Endspiel hatte Asarenka ihre Gegnerin Scharapowa ebenfalls jederzeit unter Kontrolle. Die größte Herausforderung waren für sie nicht die 87 Minuten auf dem Platz gegen die Weltranglisten-Zweite, sondern die anschließende Siegerehrung. «Oh mein Gott, die ist so schwer», meinte sie verblüfft, als der Veranstalter ihr die Kristall-Trophäe überreichte.