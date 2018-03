Arsenal-Coach Wenger lobt Aubameyang – Kein Özil-Wechsel

London (dpa) – Arsenal-Trainer Arsène Wenger hat die Spekulationen um einen Wechsel des Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang nach London weiter angeheizt.

Pierre-Emerick Aubameyang könnte nach London wechseln.

Foto: Bernd Thissen – dpa

In einer Pressekonferenz erklärte Wenger, der Gabuner würde gut zu Arsenal passen. „Ja, seinen Charakter kann man zwar positiv und negativ sehen – aber man sieht ja, was er in seiner Karriere erreicht hat.“ Wie wahrscheinlich ein Wechsel sei, wollte Wenger nicht bewerten. „Bei solchen Dingen ist es besser, wenn das geheim bleibt und man es nicht kommentiert, solange es nicht fix ist.“

Unterdessen betonte der Trainer, dass der laut Medienberichten von mehreren Clubs umworbene Weltmeister Mesut Özil im Winter nicht wechseln wird. Der Chilene Alexis Sanchez steht hingegen unmittelbar vor einem Wechsel zum englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass das passiert“, erklärte Wenger. „Eine Garantie gibt es bei diesen Dingen nie.“

Im Gegenzug könnte der frühere Dortmunder Henrich Mchitarjan, der bei Manchester United kaum noch zum Einsatz kommt, laut Wenger nach London wechseln. „Ja, ich mag diesen Spieler“, sagte Wenger über den 28 Jahre alten Stürmer.