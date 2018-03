Alistair Brownlee holt Triathlon-Gold – Frodeno 6.

Alistair Brownlee spazierte mit einer «Union-Jack»-Fahne über die Ziellinie und riss die Arme unter dem ohrenbetäubenden Jubel seiner Landsleute in die Höhe.

Alistair Brownlee läuft mit der «Union-Jack»-Fahne auf den Schultern ins Ziel.

Foto: Hannibal – DPA

Der britische Topfavorit hat in London erwartungsgemäß das Triathlon-Rennen bei den Herren gewonnen und den Olympia-Gastgebern damit die 19. Goldmedaille der Sommerspiele beschert. Mit einer bärenstarken Laufleistung sicherte sich der zweifache Weltmeister den Sieg vor dem Spanier Javier Gomez. Dritter wurde Jonathan Brownlee.

Jan Frodeno konnte seinen Olympiasieg von 2008 damit nicht wiederholen. Der im Vorfeld der Spiele von zahlreichen Verletzungen gebeutelte Saarbrücker lieferte in der britischen Hauptstadt aber ein beherztes Rennen und belegte am Ende mit 1:01 Minuten Rückstand auf Brownlee (1:46:25 Stunden) einen starken sechsten Platz. «Für mich persönlich war das eine Topleistung. Ich habe alles aus mir herausgeholt. Natürlich wird am Ende nach Medaillen abgerechnet. Aber ich bin sehr zufrieden», sagte er. Steffen Justus wurde 16., Maik Petzold musste sich mit Rang 31 zufriedengeben.

Die Entscheidung im Hyde Park fiel auf der dritten Laufrunde. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte Gomez Gold-Favorit Brownlee noch folgen, doch dann zog der Brite unaufhaltsam davon. Am Ende konnte es sich der Dominator der Triathlon-Szene sogar erlauben, die letzten Meter im Schongang zu absolvieren und dabei die Ovationen der Fans ausgiebig zu genießen.

Die beiden Brownlee-Brüder und Gomez hatten sich zusammen mit dem Italiener Alessandro Fabian und Richard Varga aus der Slowakei schon nach dem Schwimmen abgesetzt. Mit rund 20 Sekunden Vorsprung kam das Quintett aus dem Serpentine Lake im Londoner Hyde Park und machte zunächst auch auf dem Rad viel Tempo.

Doch angeführt von Frodeno konnte die Verfolgergruppe die Lücke zu den Führenden auf der dritten der sieben Rad-Runden schließen – das Rennen war wieder völlig offen. Zwar versuchte Topfavorit Alistair Brownlee in der Folgezeit mit zahlreichen Attacken wieder davonzuziehen, die 22 Fahrer umfassende Gruppe blieb allerdings zusammen.

Auf der Laufstrecke war der Weltmeister von 2009 und 2011 dann aber nicht mehr zu halten. Nur Gomez konnte dem 24-Jährigen noch folgen, sein Bruder Jonathan musste dagegen auf der dritten Laufrunde abreißen lassen. Zudem wurde der 22-Jährige mit einer 15-Sekunden-Strafe belegt, weil er nach dem Schwimmen zu schnell aufs Rad gestiegen war. Doch der Vorsprung des jüngeren Brownlees auf seine Verfolger war so groß, dass ihm das Missgeschick nicht zum Verhängnis wurde. Die Brownlee-Festspiele fanden mit der Doppel-Medaille ihren krönenden Abschluss.