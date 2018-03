ALBA und Ulm siegen – Göttingen meldet sich zurück

Göttingen gibt Gas! Spät, aber vielleicht noch nicht zu spät, hat der EuroChallenge-Sieger von 2010 in der Basketball Bundesliga zur Aufholjagd geblasen.

Trainer Michael Meeks will mit Göttingen den Ligaverbleib schaffen.

Foto: Sebastian Kahnert – DPA

Drei Tage nach dem überraschenden Erfolg in Frankfurt gewann der Tabellenletzte im Duell der Kellerkinder gegen die LTi Gießen 46ers mit 76:65 und feierte damit den ersten Heimsieg seit dem 10. Dezember 2011. «Wir geben den Glauben niemals auf. Wir werden alles geben, um die Sensation Ligaverbleib doch noch zu schaffen», sagte der überglückliche Göttinger Trainer Michael Meeks.

Ausgelassen tanzten seine Spieler nach dem Erfolg über das Parkett der Sparkassen-Arena. Endlich hallte das «Humba-Humba-Tätärää» wieder einmal durch die Halle. Die Erleichterung über die ersten Heimpunkte seit mehr als einem Vierteljahr war überall spürbar. «Selbst wenn wir nicht in der Liga bleiben, wollen wir den Fans in den letzten Spielen noch guten Basketball zeigen», sagte Meeks.

Trotz der beiden Siege rangieren die Niedersachsen nach wie vor mit mickrigen acht Zählern am Tabellenende. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt je nach Ausgang einiger Nachholspiele immer noch mindestens sechs Punkte. Doch die jüngsten Erfolgserlebnisse wirkten wie ein Energieschub. «Meine Mannschaft hatte nach den anstrengenden letzten zwei Wochen mit vier Spielen und harten Trainings eigentlich keine Kraft mehr. Doch sie haben immer weiter gemacht und alles gegeben», lobte der Coach.

Der Sieg gegen Gießen bedeutete für die Göttinger zudem die Befreiung von einer schweren Last, die erheblich zur Talfahrt beigetragen hatte. Ende Oktober 2011 waren die Schwester und Lebensgefährtin von BG-Spielmacher Marco Grimaldi auf der Rückfahrt vom Spiel in Gießen in einen tödlichen Wildunfall verwickelt worden. Grimaldi bestritt nach dem Tod seiner Lebensgefährtin kein Spiel mehr für Göttingen, der Rest des Teams stand wochenlang unter Schock.

Der Erfolg vom Samstag war deshalb etwas ganz Besonderes. «Ich bin stolz auf die Jungs», meinte Meeks. Bester Werfer bei den Gastgebern war Jerel Allen mit 19 Punkten, Sean Evans schaffte mit 18 Punkten und 13 Rebounds ein Double-Double.

An der Tabellenspitze blieben ratiopharm Ulm und ALBA Berlin Tabellenführer Bamberg auf den Fersen. Ulm gewann gegen die Telekom Baskets Bonn mit 87:74 und feierte damit eine gelungene Generalprobe für das Top-Four-Turnier am kommenden Wochenende in Bonn. ALBA siegte bei den EWE Baskets Oldenburg mit 80:69.

Ein 17:0-Lauf im Schlussviertel sorgte für den neunten Berliner Sieg nacheinander. ALBA-Coach Gordon Herbert übte dennoch Kritik. «Ich bin mit der Art und Weise, wie wir hier gespielt haben, nicht zufrieden», sagte der Kanadier. Die TBB Trier entledigte sich mit dem 74:58 gegen Tübingen wohl aller Abstiegssorgen.