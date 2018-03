Absage in Ostrau: de Zordo am Rücken verletzt

Speerwurf-Weltmeister Matthias de Zordo hat sich am Rücken verletzt und seinen Start beim Leichtathletik-Meeting in Ostrau kurzfristig abgesagt. «Matthias hat eine kleine Zerrung im Rückenstrecker. Es ist aber nichts Dramatisches», erklärte sein Bundes- und Heimtrainer Boris Henry.

Matthias de Zordo wird doch nicht in Ostrau antreten.

Foto: Rainer Jensen – DPA

De Zordo hatte sich die Verletzung beim Diamond-League-Wettbewerb in Shanghai zugezogen. Bis zu seinem nächsten geplanten Start am 7. Juni in Oslo möchte der 24-Jährige aber wieder fit sein. In Ostrau wollte er in einem stark besetzten Wettkampf gegen Olympiasieger Andreas Thorkildsen (Norwegen) und Ex-Weltmeister Tero Pitkämäki (Finnland) antreten.