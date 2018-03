73. Sieg für Weltmeister Loeb bei Finnland-Rallye

Sébastien Loeb hat seine Titeltour in der finnischen Rallye-Hochburg Jyväskylä fortgesetzt und sich seiner neunten WM-Krone hintereinander genähert. Bei dem Grand Prix feierte der Franzose seinen 73. Gesamterfolg.

Foto: Nikos Mitsouras – DPA

Der 38-Jährige hatte bei seinem dritten Finnland-Sieg nach 2008 und 2011 einen Vorsprung von 6,1 Sekunden auf seinen Citroën-Teampartner Mikko Hirvonen. Mit seinem sechsten Saison-Erfolg baute der Titelverteidiger seine Tabellenführung auf 171 Punkte aus und setzte sich um 43 Zähler vom Vizechampion Hirvonen ab.

«Das war eine perfekte Rallye. Hier zu gewinnen, ist immer etwas Besonderes», sagte Loeb. «Sébastien war einfach zu stark. So sehr ich auch wollte, ich konnte ihn nicht schlagen», meinte Hirvonen, der in seiner Heimatstadt auf seinen ersten Sieg im Citroën gehofft hatte. Titelverteidiger Citroën baute mit seinem 86. Gesamtsieg seine Spitzenposition in der Hersteller-Wertung auf 270 Punkte aus und hat einen deutlichen Vorsprung von 109 Zählern auf den Zweiten Ford.