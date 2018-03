23:27 in Minsk: Göppingen droht Europacup-Aus

Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen muss im EHF-Pokal um das Weiterkommen zittern. Der Handball-Bundesligist verlor sein Viertelfinal-Hinspiel beim weißrussischen Spitzenclub Dinamo Minsk nach schwacher Leistung mit 23:27 (11:13).

Velimir Petkovic gefiel die hohe Fehlerquote nicht.

Foto: Julian Stratenschultef – DPA

«Der Sieg für Minsk war auch in der Höhe verdient. Aber vier Tore sind in Göppingen noch aufholbar», meinte Frisch-Auf-Trainer Velimir Petkovic. Das Rückspiel findet am kommenden Samstag statt. Mit dem Vier-Tore-Rückstand waren die Göppinger in Minsk am Ende noch gut bedient. Denn sowohl in der 47. (17:23) als auch in der 55. Minute (20:26) lagen sie bereits mit sechs Treffern zurück. Bis zum 8:8 nach 20 Minuten hatten die Schwaben vor 2000 Zuschauern noch gut mitgehalten. Danach wurde Minsk in der Offensive immer stärker.

«In der zweiten Halbzeit war unsere Fehlerquote einfach zu hoch», kritisierte Petkovic. Erfolgreichster Werfer seiner Mannschaft war Pavel Horak mit sieben Treffern, der größte Pechvogel hieß Momir Rnic: Der Serbe biss sich bei einem Torwurf derart stark auf die Zunge, dass er anschließend mit sieben Stichen genäht werden musste. Bereits am Dienstag muss Frisch Auf in der Bundesliga schon wieder gegen die Rhein-Neckar Löwen antreten.