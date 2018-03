12 000 Karten für Champions-League-Finale verkauft

Aus unserem Archiv

Innsbruck

Das erste Endrunden-Turnier in der Handball-Champions-League der Männer erweist sich als ein Kassenschlager. Für das Final Four am 29. und 30. Mai in der Lanxess Arena in Köln sind im Vorverkauf 12 000 Karten abgesetzt worden, teilte die Europäische Handball-Föderation (EHF) mit.