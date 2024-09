Plus Mainz

Zwei Punkte aus drei Bundesligaspielen: Sieglose Mainzer bringen sich in Zugzwang

Von Peter H. Eisenhuth

i Enttäuschung nach der Heimniederlage gegen Werder Bremen: die Spieler des FSV Mainz 05. Foto: Eva Willwacher

Die Weichen in Richtung des ersten Saisonsiegs in der Fußball-Bundesliga schienen gestellt. Eine halbe Stunde in Überzahl sollte dem FSV Mainz 05 doch reichen, um aus dem 1:1 gegen Werder Bremen einen Dreier zu machen. Doch es kam anders.