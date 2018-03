Wo der Notstand herrscht

Olympische Spiele in einem Notstandsgebiet? Gibt es nicht, werden wohl die meisten an dieser Stelle im Brustton der Überzeugung behaupten. Aber so sind die Zeiten im Rio de Janeiro der Gegenwart: schwer. Und wo eingedenk von Dopingdiskussionen, politischem Chaos im Land und einem ausgeprägten Hang zu Dauerbaustellen im Stadtbild die olympische Bewegung ohnehin schon den Rückwärtsgang eingelegt hat, komplettiert ein finanzieller Taschenspieler-Trick das leicht surreale Gesamtbild am Zuckerhut.

Von Klaus Reimann

Im Juni hat der zuständige Gouverneur für das Bundesland Rio de Janeiro den "Öffentlichen Notstand auf dem Gebiet der Finanzverwaltung" ausgerufen. Der letzte Rettungsanker sozusagen für das Spiele-Spektakel am Rande des Nervenzusammenbruchs.

Denn prompt hat der Staat dem Bundesland 740 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Damit die Baustellen doch noch rechtzeitig zum Beginn der Spiele beseitigt werden, Polizisten und Beamte ihr Gehalt bekommen. Olympia hat Vorfahrt in diesen Tagen. Ganz gleich, wie sehr die restliche Bevölkerung in den anderen, ebenfalls nicht auf Rosen gebetteten Bundesländern auch darben muss. Folglich dürfte die Rio-Rettungsaktion bei den Steuerzahlern im politisch wie finanziell schwer angeschlagenen Brasilien nicht nur ungeteilte Freude hervorrufen.

Man kennt das von anderen sportlichen Großveranstaltungen. Für zwei Wochen Sport und Spiel wird das Füllhorn über dem Austragungsort ausgeschüttet, als gäbe es kein Morgen mehr. Doch das Morgen kommt. Immer. Und das Erwachen ist dann oft ein böses. Rio und Brasilien wird es da nicht anders ergehen als etwa dem Fußball-WM-Land Südafrika. Olympia droht am galoppierenden Gigantismus zu ersticken.

Das "Höher, schneller, weiter" stößt in vielen Bereichen an seine Grenzen. Nicht zuletzt beim olympischen Kerngeschäft, dem Sport. Das ist nicht erst bekannt, seit sich 2014 in Sotschi Väterchen Russland mit all seiner Staatsmacht quasi selbst die Goldmedaille für herausragende Ergebnismanipulation umhängte. Da ist es nur konsequent, wenn sich das umtriebige russische Sportministerium bei den Leichtathleten ähnlich gewinnbringend engagiert.

Tja, Sport ist eben die Fortsetzung staatlicher Auseinandersetzungen mit anderen Mitteln – und Olympia ist in diesem Wettstreit eine verdammt scharfe Waffe. Selbstredend wurden besagte Manipulationen nicht von denen aufgedeckt, die vermeintlich zuständig sind für den Erhalt des sauberen Sports. Nein, Whistleblower mussten die Welt-Anti-Doping-Behörde (Wada) und das Internationale Olympische Komitee sozusagen erst mit der Nase drauf stoßen. Den Rest erledigten dann tief im Dopingsumpf recherchierende Medien. So ist es ein Treppenwitz der Sportgeschichte, dass just der Report der Wada Anfang der Woche den staatlich verordneten Betrug quer durch alle Disziplinen in Russland bestätigt hat. So sieht das also aus, wenn man sich selbst ein Armutszeugnis ausstellen muss.

Doch all jene, die jetzt mit dem Zeigefinger auf Russland und dann auf den Ausgang zeigen, seien daran erinnert: Es ist auch in anderen Ländern längst nicht alles Gold, was olympisch glänzt. 20 Goldmedaillen wurden seit den Olympischen Spielen 1972 wegen Dopings aberkannt. Sechsmal handelte es sich dabei um Olympisches Gold für die USA. Größtenteils die Folge des Balco-Skandals zu Beginn der Jahrtausendwende. In Kenia, dem Land der Wunderläufer, gab es in den vergangenen vier Jahren knapp 40 Dopingfälle – und das ist nur die offizielle Zahl. Was Professors Moni Wekesa, einen ausgewiesenen Natur- und Rechtswissenschaftler Kenias, zu der Aussage brachte: "In diesem Land wird mehr Epo von Athleten angewendet als von Kranken."

Ach ja, auch hierzulande war Doping in der Vergangenheit politisch durchaus erwünscht. Das hat eine Studie der Humboldt-Universität zu Berlin vor drei Jahren ans Tageslicht gebracht. Nach wie vor im Dunkeln liegen die Ergebnisse der Untersuchungskommission zum Doping an der Uni Freiburg. Die Angst der Uni vor der Wahrheit lähmte über Jahre die Arbeit der Kommission, die sich im März dieses Jahres aufgelöst hat. Die Ergebnisse werden sorgsam unter Verschluss gehalten. Moralisches Notstandsgebiet sozusagen ...