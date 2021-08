Rheinland-Pfalz

„Tempo Tore Titeljagd“ – Das regionale Fußballmagazin unserer Zeitung zur Saison 2021/2022

Der Amateurfußball in unserer Region steht wieder im Fokus unseres beliebten Sonderhefts „Tempo Tore Titeljagd“. Mit allem, was man zum regionalen Fußballgeschehen wissen muss, von der Oberliga bis in die Kreisligen. Dazu gibt's den gewohnten Service mit fachkundigen Prognosen, Teamfotos, Spielplänen und allen Mannschaftskadern.