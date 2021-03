Sven Sabock über ein Jahr Geisterspiele in der Bundesliga: Der Laden läuft auch so

Plus

Ziemlich genau ein Jahr ist es nun her, dass der Profifußball eine Zeitenwende erfahren hat. Seitdem ist nichts mehr, wie es vorher war – und niemand weiß, wann und ob es wieder so wird, wie es vorher war. Die Geisterspiele sind zum ungeliebten Alltag geworden, und die Zwischenbilanz fällt ziemlich ernüchternd aus: Die Bundesliga, so scheint es, kommt ganz gut ohne die Fans aus. Der Laden läuft auch so. Bisweilen freudlos, aber die Beteiligten haben sich damit arrangiert. Keine gute Nachricht für Fußball-Romantiker.