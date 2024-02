Plus Mainz Mainz 05 verliert weiter: Ernste Lage vor den närrischen Tagen Nur ein Sieg in 19 Bundesligaspielen, gerade mal 14 Tore: Die Situation des FSV Mainz 05 im Abstiegskampf spitzt sich immer weiter zu. Ausgerechnet vor den närrischen Tagen. Von Jochen Dick

Huhn. Clown, Polizist, Prinzessin. Allerlei Verkleidungen fuhren die Fans im Fastnachtsspiel des FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga auf. Was fehlte, war ein Vollstrecker. Dummerweise wollte unten auf dem Rasen keiner der Profis in das Gewand eines Torjägers schlüpfen, sodass die 05er beim 0:1 (0:1) gegen Werder Bremen abermals ohne ...