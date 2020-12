Vor dieser Saison haben es die Offiziellen von Borussia Dortmund mal mit einer neuen Taktik versucht. „Wir werden offiziell kein Ziel mehr ausgeben“, sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke im Juni – nachdem der Klub in den Jahren zuvor noch mit vollmundigen Ankündigungen stets am FC Bayern und letztlich dann auch an den eigenen Ansprüchen gescheitert war.