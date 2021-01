Über Mentalität und Qualität wird ja pausenlos gesprochen in diesen Wochen, in denen die Bundesliga schier atemlos durch ihren dichten Saisonkalender pflügt. Dabei ist es viel zu kurz gesprungen, diese Komponenten für sportlichen Erfolg immer wieder und dann fast ausschließlich mit Borussia Dortmund in Verbindung zu bringen.