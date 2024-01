Plus Düsseldorf Handball-EM: Wolff wird zu „Andi, die Wand“ Selten war das im Handball geflügelte Wort, dass ein Torwart seinen Kasten vernagelt, zutreffender als an diesem Abend. Von Sven Sabock

22 Würfe wurden auf das Gehäuse von Andreas Wolff abgegeben, 13 Mal brachte er irgendwie ein Körperteil an den Ball – und damit auch die Schweizer zur Verzweiflung. Dass der Start in die Heim-Europameisterschaft für die DHB-Auswahl derart erfreulich verlief, lag zuvorderst an dem 32-Jährigen, der einst bei der HSG ...