Plus Berlin Handball-EM: DHB-Team feiert den nächsten Sieg Die deutschen Handballer bleiben bei der Heim-Europameisterschaft auf Kurs – und stehen vorzeitig in der Hauptrunde. Von Sven Sabock

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gewann auch ihr zweites Vorrundenspiel auf beeindruckende Art und Weise, Nordmazedonien war beim 34:25 (18:13) chancenlos. Die DHB-Auswahl steht damit vorzeitig in der Hauptrunde und kann mit breiter Brust in das Schlüsselspiel am Dienstag (20.30 Uhr, ARD) gegen Frankreich gehen, das über den Gruppensieg ...