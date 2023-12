Plus Koblenz Einwurf zum geplanten Investoren-Einstieg: Der Fußball gehört auch den Fans Ein Investor will mit 1 Milliarde in der Fußball-Bundesliga einsteigen. Warum sich vor allem bei den Fans der Widerstand regt. Von Sven Sabock

Man benötigt nicht besonders viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie an diesem Wochenende die Fan-Kurven in den Fußball-Stadien der 1. und 2. Liga geschmückt sein werden: Hier und da dürften passend zur Adventszeit ein paar blinkende Nikolausmützen aus der Masse herausragen, vor allem aber wird es nicht an Transparenten mangeln, ...