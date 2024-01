Plötzlich Bundesliga. Für Fußball-Fan Tobias Krull ging es ganz schnell. Eben noch am Büffet im VIP-Bereich, dann Vierter Schiedsrichter unten am Spielfeldrand. Krulls Einwechslung in der 14. Minute der Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln dürfte in jedem Saisonrückblick einen Platz finden.