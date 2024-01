Plus Grenzau Besuch in Grenzau: Völler glaubt an das Gute bei der Fußball-EM im Sommer Mannschaftssportarten mit deutscher Beteiligung haben ja gerade Hochkonjunktur. Die Eishockey-Cracks erreichten im vergangenen Jahr nach 93 Jahren erstmals wieder ein WM-Finale. Die Basketballer gewannen im September 2023 gar den WM-Titel. Und die Handballer werden in diesen Tagen hierzulande von einer Welle der Begeisterung getragen. Von Klaus Reimann

Auch der deutsche Fußball kann mit Erfolgsmeldungen aufwarten – im Nachwuchsbereich, wie der WM-Titel für die U 17 im Dezember in Indonesien belegt. Doch just die A-Nationalmannschaft, lange Jahre Aushängeschild des DFB und des deutschen Sports in Gänze, hat immer noch nicht ihren Weg heraus aus dem seit mehr als fünf ...