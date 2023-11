Plus Mainz Am Ende des Mainzer Weges: Trainer Bo Svensson tritt zurück – Coach aus Mayen übernimmt So schnell kann es gehen. Zu Wochenbeginn klang Christian Heidels Botschaft zum Thema Bo Svensson nach einer lebenslangen Jobgarantie. Die Trainerfrage stelle sich gar nicht, verkündete der Sportvorstand des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. Nun ist Svensson zurückgetreten. Von Peter H. Eisenhuth

Am Donnerstagabend verkündete der Däne schließlich selbst seinen Rücktritt, der bisherige U23-Trainer Jan Siewert, der in Mayen geboren ist, betreut die Mannschaft zunächst beim Liga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr, Sky) gegen RB Leipzig. Das blamable 0:3 beim Berliner Zweitligisten Hertha BSC im DFB-Pokal war des Schlechten zu viel für den ...