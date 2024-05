Bundestrainer Julian Nagelsmann startet mit seinem Team gegen Schottland in die Heim-EM.

ARCHIV - Das Endspiel der EURO 2024 findet am 14. Juli (21.00 Uhr) im Berliner Olympiastadion statt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin (dpa). Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am 14. Juni in München (21.00 Uhr) das Auftaktspiel der Europameisterschaft gegen Schottland. Das Endspiel der EURO 2024 findet am 14. Juli (21.00 Uhr) im Berliner Olympiastadion statt.