UEFA-Ermittlung gegen Nordmazedonien wegen Corona-Verstoßes

Es sei eine Untersuchung eingeleitet worden, teilte der Kontinentalverband mit. Es gehe dabei um ein angebliches Fehlverhalten und einen potenziellen Verstoß gegen das so genannte „Return to Play Protokoll“ der UEFA durch Spieler während der Corona-Tests am vergangenen Samstag in Amsterdam.

Nordmazedonien hatte am Montag gegen die Niederlande mit 0:3 auch sein drittes Gruppenspiel verloren, bereits zuvor hatte der EM-Neuling das Weiterkommen verpasst.

© dpa-infocom, dpa:210623-99-115165/3